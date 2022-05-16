Враг взорвал дорогу между Пологами и Гуляйполем: Запорожская ОВА доложила о ситуации в регионе

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Запорожья. В частности, они разрушили дорогу между Пологами и Гуляйполем.

В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в области. Там украинские защитники продолжают героически сражаться с российскими войсками.

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Украинские бойцы дают достойный отпор врагу

На Запорожском направлении российские оккупанты обстреливали украинские позиции с реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Также они пробовали вести контрбатарейную борьбу. В то же время, захватчики продолжают инженерное оборудование занятых позиций.

Однако бойцы ВСУ дают врагам достойный отпор. В частности, недавно военные горно-штурмовой Закарпатской бригады совместно с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края совершили огневую атаку позиций российской армии. Захватчики были вынуждены бежать, оставив практически невредимую БМП-3 с полным боекомплектом, документами, личными вещами и оружием, в частности:

гранатометами,

минами,

огнеметом.

Также 15 мая военные сил обороны обезвредили еще одну БМП-3 с полным боекомплектом.

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Захватчики взорвали дорогу

В Орехове россияне артударами повредили 3 отделения местной больницы и храм религиозной общины. Кроме этого, на протяжении всех суток 14 мая они били по Гуляйполю и крушили гражданскую инфраструктуру.

Вражеский обстрел повредил жилые гражданские дома. Прямые ракетные удары полностью разрушили некоторые помещения. Также оккупанты повредили придомовую территорию и гаражи мирных жителей. Однако информация о пострадавших пока в ОВА не поступала.

В селе Малая Токмачка вражеский артиллерийский обстрел повредил хозяйственное здание на территории Ореховского исправительного учреждения.

Российские оккупационные войска близ Дорожнянки взорвали дорогу минами как со стороны Пологов, так и со стороны Гуляйполя. Глубина разрушений – около полутора метров,

– рассказали в ОВА.

Так россиянам удалось отрезать село, а также транспортное сообщение между Пологами и Гуляйполем.

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Оккупанты и коллаборанты начали конфликтовать

В Запорожье между коллаборантами и оккупантами начинаются серьезные недоразумения. Ведь они не хотят уступать первенство друг другу.

В частности, известный в Запорожье предатель Владимир Рогов обвинил самоназначенного "губернатора" Евгения Балицкого в том, что из-за него по дороге из Москвы в Мелитополь "потерялись" обещанные выплаты по 10 тысяч рублей. Деньги коллаборантам обещали выплатить до 9 мая.

"Нам, украинцам, крайне важно сохранять единство и не распространять измену, ведь именно к разделению нации и стремятся россияне. Так что держим строй! Вместе к победе!", – подытожили в Запорожской ОВА.

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