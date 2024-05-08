Враг запустил 76 ракет и дронов: сколько удалось сбить
Источник:Николай Олещук
Ночью 8 мая оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. В Воздушных Силах подробно рассказали, сколько целей выпустил враг и сколько удалось сбить.
Так, по информации командующего Николая Олещука, враг направил на Украину более 70 средств воздушного нападения. Подавляющее количество российского железа удалось сбить.
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Детали работы ПВО
В Воздушных Силах сообщили, что во время массированной атаки на Украину 8 мая россияне применили 76 средств воздушного нападения. Среди них было 55 ракет и 21 ударный беспилотник. В частности, это было такое вооружение:
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской области);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (с ВОТ Крыма);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область, акватория Каспийского моря);
- 1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Крыма);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской области);
- 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область)
Воздушным силам удалось уничтожить подавляющее большинство воздушных целей, запущенных врагом, а именно:
- 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Результаты ночной работы ПВО 8 мая / Воздушные Силы
Николай Олещук также отметил, что к отражению воздушного нападения противника привлечено истребительную авиацию, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Российская атака на Украину
- Этой ночью российская армия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В Минэнерго сообщили, что оккупант нанес удар по объектам генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
- Было поражено, в частности, 3 теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме этого, повреждено оборудование на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.
- Оккупанты атаковали и гражданскую инфраструктуру. В Херсоне враг ударил по железной дороге. В результате вражеских попаданий повреждены пути и вокзал города.
- О пожаре на объекте гражданской инфраструктуры сообщил и мэр Броваров Игорь Сапожко. Повреждения получили женщина 1952 года рождения и мужчина 1990 года рождения.