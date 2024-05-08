Враг запустил 76 ракет и дронов: сколько удалось сбить

Ночью 8 мая оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. В Воздушных Силах подробно рассказали, сколько целей выпустил враг и сколько удалось сбить.

Так, по информации командующего Николая Олещука, враг направил на Украину более 70 средств воздушного нападения. Подавляющее количество российского железа удалось сбить.

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Детали работы ПВО

В Воздушных Силах сообщили, что во время массированной атаки на Украину 8 мая россияне применили 76 средств воздушного нападения. Среди них было 55 ракет и 21 ударный беспилотник. В частности, это было такое вооружение:

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской области);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (с ВОТ Крыма);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область, акватория Каспийского моря);

1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской области);

21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область)

Воздушным силам удалось уничтожить подавляющее большинство воздушных целей, запущенных врагом, а именно:

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Результаты ночной работы ПВО 8 мая / Воздушные Силы

Николай Олещук также отметил, что к отражению воздушного нападения противника привлечено истребительную авиацию, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Российская атака на Украину