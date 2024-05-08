Враг запустил 76 ракет и дронов: сколько удалось сбить

8 мая 2024, 08:40
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Николай Олещук

Ночью 8 мая оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. В Воздушных Силах подробно рассказали, сколько целей выпустил враг и сколько удалось сбить.

Так, по информации командующего Николая Олещука, враг направил на Украину более 70 средств воздушного нападения. Подавляющее количество российского железа удалось сбить.

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Детали работы ПВО

В Воздушных Силах сообщили, что во время массированной атаки на Украину 8 мая россияне применили 76 средств воздушного нападения. Среди них было 55 ракет и 21 ударный беспилотник. В частности, это было такое вооружение:

  • 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской области);
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (с ВОТ Крыма);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область, акватория Каспийского моря);
  • 1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Крыма);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской области);
  • 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область)

Воздушным силам удалось уничтожить подавляющее большинство воздушных целей, запущенных врагом, а именно:

  • 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Результаты ночной работы ПВО 8 мая / Воздушные Силы

Николай Олещук также отметил, что к отражению воздушного нападения противника привлечено истребительную авиацию, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Российская атака на Украину

  • Этой ночью российская армия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В Минэнерго сообщили, что оккупант нанес удар по объектам генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
  • Было поражено, в частности, 3 теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме этого, повреждено оборудование на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.
  • Оккупанты атаковали и гражданскую инфраструктуру. В Херсоне враг ударил по железной дороге. В результате вражеских попаданий повреждены пути и вокзал города.
  • О пожаре на объекте гражданской инфраструктуры сообщил и мэр Броваров Игорь Сапожко. Повреждения получили женщина 1952 года рождения и мужчина 1990 года рождения.

Автор: Дмитро Усик