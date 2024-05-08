Массированный ракетный удар нациста Путина, – Зеленский отреагировал на террор россиян 8 мая
Российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине в ночь на 8 мая. На эту атаку уже отреагировал Зеленский.
Он рассказал, что по Украине было выпущено более 50 ракет и более 20 "Шахедов". Глава государства сообщил, что враг бил по инфраструктуре в 7 областях, где сейчас работают все необходимые службы, ликвидируя последствия массированной атаки.
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"Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму"
В своем сообщении Зеленский отметил, что это была символическая массированная ракетная атака "нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне".
Президент рассказал, что российские войска выпустили по Украине более 50 ракет и более 20 дронов-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты атаковали инфраструктуру во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.
Ликвидация последствий атаки россиян / Фото Владимир Зеленский
Зеленский отметил, что сейчас все необходимые службы уже работают на местах и ликвидируют последствия массированной атаки.
Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму,
– резюмировал глава государства.
Оккупанты продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру
- В Минэнерго рассказали, что россияне атаковали объекты связанные с производством и передачей электроэнергии, в шести регионах Украины: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
- Также в ДТЭК сообщили, что в результате атаки повреждены три теплоэлектростанции. В компании отметили, что серьезно повреждено оборудование. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что пострадали энергообъекты в области. В частности, оккупационные войска попали в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Другая ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.