Враг запустил несколько групп "Шахедов": в Николаевской области – громко

Российские военные вечером 14 декабря запустили сразу несколько групп дронов-камикадзе "Шахед". Известно, что в Николаевской области громко. Работает ПВО по враждебным целям.

Оккупанты в течение дня запустили несколько аэробалистических ракет "Кинжал" по Украине, одну из которых удалось сбить в Киевской области. А уже вечером враг взялся за запуск дронов-камикадзе. Рассказываем, где сохраняется угроза "Шахедов" и что известно.

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В Николаевской области работает ПВО

Как отметили в Силах обороны юга Украины в 19:56 "Шахеды" из Херсонской области двигались в направлении Николаевской области. А уже в 20:58 написали, что в Николаевской области работает ПВО. Именно поэтому в регионе громко.

21:03 Силы обороны добавили, что несколько групп "Шахедов" летят из Николаевщины в направлении Одесщины. Через несколько минут в Одесской области объявили воздушную тревогу.

По состоянию на 21:22 воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, а также Донецкой областях. Призываем вас находиться в укрытиях, если в вашем регионе предупреждают об угрозе с неба. Помните, что это может уберечь здоровье и даже спасти жизнь.

21:35 Воздушные силы отметили, что атака "Шахедами" продолжается. С Николаевщины и Одесщины они двигаются на запад. Также несколько новых групп заходят с юга в Николаевскую область.

21:43 воздушную тревогу также объявили в Винницкой области.

21:47 также воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.

21:51 воздушную тревогу объявили для жителей Черкасской области.

Что известно об атаке "Кинжалами"

В Воздушных силах в 20:38 14 декабря сообщили о том, что враг нанес ракетный удар "Кинжалами" в этот день. Известно, что около 14:15 зафиксировали пуски ракет. В район Староконстантинова прилеты были уже в 14:20. То есть за каких-нибудь 5 минут.

Обратите внимание, что с момента объявления воздушной тревоги – до прилетов в центральной Украине прошло всего 10 минут!

– подчеркнули в Воздушных силах.

В роде войск отметили, что враг в этот день применил три аэробалистических ракеты из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области. Они летели в направлении Киева и Староконстантинова.

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ уничтожило один "Кинжал" в Киевской области. Что касается последствий атаки по Хмельнитчине, в роде войск отметили, что "не комментируем".

Также сообщалось о нескольких враждебных целях. Вероятно, говорят в Воздушных силах, они были имитированы враждебным РЭБ. Несмотря на это, украинцев будут предупреждать о направлении движения целей. Ведь невозможно установить сразу, это настоящая ракета, или "фальшцель".

Потому украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу. Сегодня враг еще раз доказал, что МиГ-31К поднимаются не только для того, чтобы несколько часов не работали кинотеатры и магазины.