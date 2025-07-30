Россияне в ночь на 30 июля запустили по украинским городам 78 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось сбить большинство целей противника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Там рассказали последствия, и рассказали об особенностях ночной атаки.

Смотрите также Украина снова под атакой "Шахедов": для каких областей есть опасность

Как отработала ПВО 30 июля?

Для атаки россияне использовали 78 дронов-камикадзе типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов с нескольких направлений – Орел, Курск, а также из поселка Гвардейское временно оккупированного Крыма.

По данным Воздушных сил, особенностью этой атаки стало применение врагом до 8-ми реактивных БпЛА на северном направлении. Есть попадание 27 БпЛА в 7 локациях, и падение обломков на 2 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БпЛА на севере и востоке страны,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

В частности, Россия атаковала Днепропетровскую область, пострадали Павлоград, Синельковщина, и Никопольщина; уничтожено транспортное предприятие, железнодорожный вокзал и погибли около 20 голов скота.