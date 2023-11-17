Враг запустил ракету в направлении Кривого Рога: тревога в нескольких областях

К вечеру в ряде областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракету в направлении Кривого Рога.

Вечером 17 ноября в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Днепропетровской области раздавались взрывы.

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СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

В Украине могут сделать маркировку тревог по уровню опасности

Воздушные силы объявили об отбое опасности.Журналисты "Суспильного" со ссылкой на местных сообщили, что в пригороде Кривого Рога раздались звуки взрывов.Мониторинговые каналы заявили, что ракета прекратила существование в пределах Днепропетровской области. Однако предупредили, что ракетная опасность остается до отбоя.Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога. Мониторинговые каналы сообщили, что предварительно это была ракета Х-59.В Днепропетровской и Запорожской областях тоже объявили ракетную опасность.Воздушные силы объявили тревогу в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

В последние дни тревоги, объявляемые из-за взлета МиГ-31, длятся по несколько часов, что замедляет украинскую экономику. Поэтому Владимир Зеленский поручил решить проблему Минобороны, Генштабу и Кабмину.

Ранее Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что решение относительно того, отменять ли воздушную тревогу на время длительных полетов МиГ-31К, может принять исключительно высшее руководство государства. Однако продолжаются разговоры о градации и маркировке тревог по степени опасности: оранжевый, желтый и красный.

Он также напомнил, что сейчас о воздушных угрозах оперативно сообщает телеграм-канал Воздушных сил.