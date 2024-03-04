Враг запустил ударные дроны: СМИ пишут о взрывах в Одессе, работает ПВО
Российские военные запустили дроны-камикадзе поздно вечером 4 марта. Известно, что "Шахеды" уже залетели на территорию Одесской области. Поэтому там прозвучала воздушная тревога.
Около полуночи 4 марта стало известно, что российские БПЛА залетели на территорию Одесской области. В связи с этим в регионе объявили воздушную тревогу. По состоянию на 23:42 Одесская область – единственный регион, где звучит предупреждение об угрозе с неба.
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"Шахеды" в Одесской области: что известно
Это важно! Во время воздушной тревоги чрезвычайно важно находиться в укрытиях. Если такой возможности нет, то хотя бы воспользуйтесь правилом двух стен. Также ни в коем случае не фиксируйте ни на фото, ни на видео работу ПВО. Более того, не выкладывайте соответствующие материалы в сеть. Помните, что ваши действия могут помочь врагу наносить следующие удары.00:22 СМИ пишут о том, что в Одессе прогремел еще один взрыв.00:13 Воздушные силы предупреждают:
- БПЛА в Беляевском районе, Одесской области, курс западный;
- БПЛА в акватории Черного моря, движутся в направлении Киевского района, Одесской области.