Враг запустил ударные дроны: СМИ пишут о взрывах в Одессе, работает ПВО

Российские военные запустили дроны-камикадзе поздно вечером 4 марта. Известно, что "Шахеды" уже залетели на территорию Одесской области. Поэтому там прозвучала воздушная тревога.

Около полуночи 4 марта стало известно, что российские БПЛА залетели на территорию Одесской области. В связи с этим в регионе объявили воздушную тревогу. По состоянию на 23:42 Одесская область – единственный регион, где звучит предупреждение об угрозе с неба.

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"Шахеды" в Одесской области: что известно

Это важно! Во время воздушной тревоги чрезвычайно важно находиться в укрытиях. Если такой возможности нет, то хотя бы воспользуйтесь правилом двух стен. Также ни в коем случае не фиксируйте ни на фото, ни на видео работу ПВО. Более того, не выкладывайте соответствующие материалы в сеть. Помните, что ваши действия могут помочь врагу наносить следующие удары.

БПЛА в Беляевском районе, Одесской области, курс западный;

БПЛА в акватории Черного моря, движутся в направлении Киевского района, Одесской области.

СМИ пишут о том, что в Одессе прогремел еще один взрыв.Воздушные силы предупреждают:

Суспильне пишет, что в Одессе прогремел взрыв.Местные СМИ пишут, что работа ПВО продолжается. Поэтому призывают не покидать безопасных мест.Силы обороны юга Украины обратились к украинцам: "Идет боевая работа сил ПВО! НЕ МЕШАЙТЕ! Не снимайте и не выкладывайте!"Воздушные силы пишут: "Еще БПЛА в акватории Черного моря движутся тем же курсом". В это же время местные СМИ пишут о том, что раздаются звуки взрывов.Местные СМИ пишут о том, что идет работа ПВО. Поэтому, призывают жителей области оставаться в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя. Это может уберечь вам здоровье и даже жизнь.Воздушные силы сообщили, что фиксируют еще дроны в акватории Черного моря. Что они движутся тем же курсом на Одессу в направлении Фонтанки.Воздушные силы написали, что группа ударных БПЛА врага с Черного моря на севере Одессы. И что движутся они в западном направлении.