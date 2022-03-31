Врага в Киеве не будет, по крайней мере, живого – бригадный генерал ВСУ

Российские захватчики потеряли наступательный потенциал на Киевском направлении. У них практически полностью перекрыто логистическое снабжение.

Об этом заявил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге, передает 24 канал.

Важно Мы поняли, насколько мощная группировка находилась возле Киева, – глава Киевской ОВА

У оккупантов проблемы на Киевском направлении

Вооруженные силы Украины почти полностью перекрыли логистическое снабжение для врага: на трех направлениях его практически нет, остался лишь один свободный путь. Украинские военные сейчас пытаются его перекрыть.

Солдат в окопе, у которого нечего есть, нечего пить, нет боеприпасов, нет логистики, за неделю превращается не в такого храброго воина. Мы это знаем и над этим работаем, – подчеркнул Грузевич.

Впрочем, не стоит расслабляться. Враг до сих пор может нанести ущерб: группировка вблизи Киева еще "немаленькая", есть риск ракетных ударов. ПВО успешно работает, но иногда оккупанты достигают своих целей.

Господин Грузевич также подчеркнул – враг не доберется до Киева.

Врага в Киеве не будет, по крайней мере живого, можно не переживать, – отметил бригадный генерал.

Добавим, по словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка, многие вражеские группировки, которые расположены в Киевской области, потеряли свою боеспособность. В некоторых подразделениях оккупантов осталось до 20 – 30% личного состава. Несмотря на это, вражеских войск в регионе до сих пор много.

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