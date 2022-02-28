Врага ждет Гаага: украинцев призывали фиксировать преступления оккупантов

Украина официально подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Наше государство требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Для большего количества убедительных доказательств против России украинцам нужно фиксировать преступления оккупантов.

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Центр противодействия дезинформации составил список того, что следует фиксировать:

повреждение объектов гражданской инфраструктуры; ранения гражданских лиц и обломки снарядов в пределах города; факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах; факты захвата/ограбления вашего имущества; факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи; факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом; использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем; использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.

В воскресенье, 27 февраля, суд в Гааге подтвердил, что получил иск от Украины против России. Наше государство требует привлечения России к ответственности за агрессию. В своем заявлении Украина также обвиняет РФ в "плановых действиях геноцида в Украине" и утверждает, что Россия намеренно убивает людей украинской национальности и нарушает их территориальную целостность.