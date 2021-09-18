"Враги готовы к любым шагам": неизвестные угрожали терактами на Луганщине

На Луганщине местные силовики получили анонимные угрозы взорвать объекты инфраструктуры. Кроме того, неизвестные выдвинули политический ультиматум.

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что люди, которые угрожают терактами, имеют целью запугать жителей города и области. Враг хочет дестабилизировать ситуацию на территориях, которые и так страдают от вооруженной агрессии России.

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Гайдай уверил, что правоохранители оперативно работают над ситуацией.

"У нас есть циничный враг"

Глава ОГА отметил, что несмотря на циничного врага с Севера, есть антиукраинские силы также внутри страны. Политик подчеркнул: факт существования "пятой колонны" и сторонников врага среди земляков опасен фактором влияния в регионе.

Враги делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию. В частности, используют саботаж, диверсии, фейки в соцсетях.

По словам Гайдая, эта провокация может быть попыткой проверить мощь местных институтов на фоне обострения на Донбассе. В качестве примера глава ОГА назвал обстрел города Счастье.

Враждебные Украине силы готовы к любым шагам, чтобы запугать и подавить любое сопротивление,

– отметил Гайдай.

Политик отметил, что цель врага – больше потерь среди населения.

"Врагу все равно, кто станет жертвой, несмотря на язык общения, вероисповедание и политические взгляды. В этом и заключается сущность такого явления, как терроризм", – подчеркнул глава ОГА.

Он призвал людей сохранять спокойствие и придерживаться личной безопасности.

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