Враги хаотично минуют местность после потерь на Полесском направлении
Источник:Генер
Российские оккупанты терпят сокрушительные потери. В настоящее время на Полесском направлении захватчики не проводят наступательных действий, однако хаотично минируют местность.
В Генштабе рассказали, что враги не выполнили задач по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. В то же время с начала войны Россия потеряла 13,5 тысяч своих военных.
Отметьте В "Азове" сообщили о провокациях со стороны оккупантов: будут переодеваться в форму защитников
Оккупанты хаотично минируют местность
Захватчикам очень не хватает живой силы. В Генштабе ВСУ отметили, что военное руководство России приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений, чтобы привлечь их к войне в Украине. Кроме того, 15 марта враг не проводил активных наступательных действий на Полесском направлении.
Понеся потери, враг, в нарушение норм Международного гуманитарного права, осуществляет хаотическое минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений,
– говорится в сообщении.
В результате эффективных действий украинских защитников захватчики терпят значительные потери в живой силе и технике. В целом по состоянию на 15 марта оккупанты потеряли до 40% подразделений, привлеченных к войне на территории Украины.
Будет интересно: "Поднимай орду на бунт", – российский солдат звонит по телефону друзьям