Враги ушли не без" подарков": военные показали свежее видео с освобожденной ЧАЭС
Источник:Министерство обороны Украины
Чернобыльская АЭС была в российской оккупации с первого дня вторжения. Враги ушли оттуда в начале апреля
Минобороны сообщает, что в настоящее время войска России покинули зону ЧАЭС. И все же ушли не без "подарков". Что имеется в виду, показали в видео.
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Что пережила станция за время оккупации
На ЧАЭС были обстрелы, обесточивание и даже вторая угроза повторения ядерной катастрофы в 1986 году.
Российские оккупанты превратили станцию в военную базу, свезли туда тонны реактивных снарядов. Таким образом, поставили под удар ядерную безопасность Европы и всего мира.
Российские войска почти месяц удерживали персонал АЭС в заложниках. Рыли окопы в наиболее загрязненном радиацией Рыжем лесу.
ЧАЭС после отступления российских захватчиков: смотрите видео