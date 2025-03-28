Львов отреагировал на враждебную рекламу в транспорте: городские власти сотрудничают с правоохранителями
- Во Львове на электротранспорте обнаружили враждебную рекламу, которую городские власти и правоохранители оперативно сняли, и продолжается проверка транспорта.
- Служба безопасности Украины расследует инцидент, устанавливает виновных и проводит мероприятия для привлечения их к ответственности.
Во Львове на электротранспорте обнаружили враждебную рекламу. Городские власти и правоохранители оперативно сняли постеры, продолжается проверка транспорта.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет. СБУ расследует инцидент и устанавливает виновных.
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Во Львове обнаружили враждебную рекламу в транспорте
Во Львове зафиксирован случай размещения враждебной рекламы на электротранспорте. Городская власть вместе с правоохранительными органами уже начала тщательную проверку всего электротранспорта. Подозрительные постеры были оперативно сняты со всех рекламных плоскостей в салонах трамваев и троллейбусов.
Сейчас продолжается расследование инцидента. Служба безопасности Украины активно работает над установлением всех лиц, причастных к размещению враждебной рекламы, и проводит комплекс оперативных мероприятий для привлечения виновных к ответственности.
Городская власть заявляет о полной готовности сотрудничать с правоохранительными органами и способствовать расследованию этого инцидента.
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