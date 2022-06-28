Вражеская ракета убила юриста, жена-россиянка и дочь в больнице: подробности трагедии в Киеве

Утром 26 июня российская ракета попала в многоквартирный дом в Киеве. Снаряд разрушил два верхних этажа, где размещалась квартира супругов Алексея Никитина и Екатерины Волковой.

Мужчина погиб, его 7-летнюю дочь Евгению спасатели вытащили из-под завалов. Супругу погибшего, которая является гражданкой России, впоследствии также достали из-под бетонной плиты. Екатерина и Евгения находятся в больнице.

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История семьи, обитавшей в разрушенном россиянами столичном доме

Около 6:20 утра 26 июня несколько российских ракет ударили по столице. Одна из них попала в многоквартирный дом на Лукьяновке. Из-под завалов спасатели вытащили 7-летнюю Евгению – девочка кричала и просила найти ее маму.



7-летняя Евгения, которую спасатели достали из-под завалов / Фото ГСЧС

Вскоре выяснилось, что одна из бетонных плит зажала мать ребенка Екатерину. Спасатели поднялись к разрушенным этажам на кране и уже оттуда разбирали завалы – примерно через час женщину удалось вытащить.



Мать Евгении Екатерина Волкова / Фото – фейсбук Екатерины Волковой

По последним данным от врачей состояние женщины средней тяжести. Однако Екатерина все еще находится в реанимации.

В тот же день 7-летней девочке сделали операцию, по состоянию на сегодняшний день ее жизни уже ничего не угрожает. В Охматдете, куда госпитализировали Евгению, рассказали, что ребенка взрывной волной отбросило к стене, она ударилась головой и ухом.

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К сожалению, отец Евгении, киевский юрист Алексей Никитин, погиб. Знакомые мужчины пишут, что он прикрыл собой дочь, а его самого завалило тяжелой бетонной плитой.



Погибший Алексей Никитин / Фото – фейсбук Оксаны Маркаровой

Каким был погибший Алексей Никитин

Впоследствии выяснилось, что госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова знала погибшего Алексея лично. Они пересекались по работе, когда дипломат работала в Министерстве финансов. Она отметила, что мужчина сделал много полезных вещей, в частности, для украинской организации "Открытые Публичные Финансы".

Однокурсница Алексея рассказала, что мужчина окончил академию адвокатуры и был очень талантливым юристом. Она заверила, что погибший был очень хорошим другом и добрым человеком, о котором никто и никогда не мог сказать ничего плохого. Другой однокурсник охарактеризовал погибшего как креативного, умного и веселого человека.

Кстати, известно, что пострадавшая 7-летняя Евгения окончила первый класс медицинской гимназии. Родители ее одноклассников, а также друзья семьи собирают деньги, чтобы помочь жене и дочери погибшего, которые остались без жилья и самого родного человека. Помочь им можно, перечислив деньги на карточку брата Алексея, Андрея Никитина – 5375 4141 0289 7914.

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