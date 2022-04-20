Вражеские бомбы бросают каждые полчаса, – мэр Мариуполя
20 апреля 2022 , 10:12Читати новину українською
Мэр Мариуполя заявил, что в городе погибли уже десятки тысяч людей. Российские оккупанты осуществляют настоящий геноцид украинцев.
Никакой "операции по освобождению", как это называют россияне, нет. Об этом Вадим Бойченко заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.
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Вражеская авиация разрушает жилые дома, предприятия. Она работает как на работе – каждые пол часа сбрасывают вражеские бомбы, которые разрушают все,
– сказал Бойченко.
Он подчеркнул, что все жители Мариуполя находятся под угрозой этих разрушений. Оккупанты уничтожают все, а мирных жителей убивают методично.
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