Вражеские обстрелы и попытки штурма на Донбассе: карта боевых действий на 9 июня

Украинские воины уже 106-й день противостоят российским захватчикам. На Востоке и Юге нашей страны идут тяжелые бои.

Наиболее актуальную информацию о ситуации на фронте обнародовали в Генштабе ВСУ. Происходящее на основных направлениях читайте дальше.

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Ситуация в главных направлениях

Волынское и Полесское направление

На Волынском и Полесском направлениях враг не проводил активных боевых действий. Вооруженные силы республики Беларусь продолжают отрабатывать задачи борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Северское направление

Россияне усиленно охраняют участки украинско-российской границы. Они обстреливали из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговщины и Сумщины.

Харьковское направление

Враг проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций, а также проходит происки. Чтобы сковать наши силы обороны – обстреливают из артиллерии наши подразделения.

Кроме того, российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Старого Салтова, Русских и Черкасских Чишек, Коробочкино, Асеевки, Чепиля и Уды.

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Славянское направление

На Славянском направлении захватчики имеют целью подготовиться к наступлению в направлении Славянского и Барвенкового. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Дибровного, Камышевахи и Курульки.

Еще об основных направлениях на Донбассе:

Донецкий: враг нанес ракетный удар по Краматорску, применял артиллерию по всей линии столкновения.

враг нанес ракетный удар по Краматорску, применял артиллерию по всей линии столкновения. Лиманский: не было активных действий. Обстрелы Татьяновки, Пришиба и Серебрянки.

не было активных действий. Обстрелы Татьяновки, Пришиба и Серебрянки. Северодонецкий: враг обстреливал наши подразделения по РСЗО, минометам и артиллерии. Под огонь попали Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горное и Екатериновка. После авиаудара неудачным для врага был штурм Тошкивки. Также россияне понесли потери и отошли возле Катериновки.

враг обстреливал наши подразделения по РСЗО, минометам и артиллерии. Под огонь попали Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горное и Екатериновка. После авиаудара неудачным для врага был штурм Тошкивки. Также россияне понесли потери и отошли возле Катериновки. Бахмутский: враг обстреливал украинские подразделения по ствольной и реактивной артиллерии. Противник ведет штурм у Роты, Николаевки и Камышевахи.

После огневого поражения оккупанты проводят наступление у Богородичного и Длинного, продолжаются боевые действия.

Ситуация на Донбассе/ Скриншот из Liveuamap

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях не было активных боевых действий. Россияне обстреливали украинские позиции по артиллерии и минометам.

Южнобужское направление

Здесь враг применил артиллерию разных калибров против ряда населенных пунктов. Также русские войска готовятся к форсированию аква преград и для этого проводят воздушную разведку.

Ситуация на Юге Украины / Скриншот из Liveuamap

В этом направлении дополнительно россияне развернули подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ракетный комплекс "Точка-У".

Карта боевых действий / Скриншот из Liveuamap

Успехи ВСУ за предыдущие сутки:

На Донецком и Луганском направлениях наши защитники отразили 7 атак врага.

Они уничтожили 3 танка, 2 боевых бронированных машин и 4 единицы автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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