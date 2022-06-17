Вражеские средства мощнее, но мы оттесняем оккупантов, – командующий ОК "Юг"

Российские оккупанты имеют преимущество в количестве дальнобойной артиллерии. Несмотря на это, украинские защитники оттесняют захватчиков на Юге.

Об этом рассказал командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук. Он пообщался с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком.

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Украинские бойцы оттесняют кафиров на Херсонщине

Подоляк посетил одно из разрушенных россиянами сел в Херсонской области. Оно расположено за несколько километров до вражеских позиций.

С Россией нельзя будет договориться. Она сюда зашла не воевать за что-нибудь. Она сюда вошла уничтожать все. Это и есть сущность "русского мира". Это и есть сущность того, что они будут делать в Украине,

– заметил советник главы ОП.

Он добавил, что кафиры не дадут украинцам возможности жить спокойно. Они будут нападать на наше государство то и дело, если эта война завершится неправильно.

"А правильно закончить значит выгнать россиян с территории Украины в полном объеме. Если мы закончим войну неправильно, они будут постоянно это с нами делать. Они не умеют жить сами и не хотят, чтобы жили классно мы", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП изучил ситуацию в регионе и пообщался с защитниками. Он отметил, что бойцы поступают все правильно.

"Дайте им только оружие, дальнобойную артиллерию, и все будет решено", – подытожил Подоляк.

Командующий ОК "Юг" рассказал, что дальнобойность вражеской артиллерии значительно превышает нашу.

Даже в этих условиях мы их отжимаем . Так что нам нужна дальнобойная артиллерия, которая будет превышать 30 километров. Мы готовы: и морально, и физически. Мы не сидим в ожидании, мы двинемся вперед. Но с таким оружием все будет гораздо эффективнее и быстрее ", – отметил Ковальчук.

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Защитники продолжают уничтожать кафиров

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны терпят катастрофические потери. По состоянию на утро 16 июня нашим отважным защитникам и защитницам удалось ликвидировать 32,95 тысяч вражеских солдат. Кроме этого, кафиры стремительно теряют технику. В частности, бойцы ВСУ уже испепелили:

1449 танков;

729 артиллерийских систем;

3545 боевых бронированных машин;

233 реактивные системы залпового огня;

97 средств противовоздушной обороны;

213 самолетов;

179 вертолетов;

591 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня;

129 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2494 единиц автомобильных систем и цистерн с топливом;

55 единиц специальной техники.

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