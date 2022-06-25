Вражеские военные склады взрываются в оккупированном Сватово: эпическое видео

У россиян на украинской земле постоянно какие-то неприятности. Их либо ликвидируют, либо у них что-то взрывается.

Очередной "фейерверк" случился на одном из военных складов. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что узнал об этом от блогеров.

К теме Российские самолеты ночью наносили ракетные удары по Украине с территории Беларуси.

Где именно взрывается

Россияне временно оккупировали город Сватово в Луганской области. Там разместили свой военный состав. Теперь там были слышны взрывы. По сообщениям местных блогеров, взрывается именно на складах.

В городе видны клубы черно-серого дыма до самого неба. Предварительно известно, что в состав врага попала тактическая ракета "Точка-У". О том, сколько жертв и масштабы разрушений пока нет информации.

Взрывы в Сватово: смотрите видео

Последние новости с фронта

Утром 25 июня после тревожной ночи с массированными обстрелами Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался о происходящем на поле боя. Бойцам ВСУ удалось отразить контрнаступление российских оккупантов на Херсонщине, разрушив россиянам все планы. Ведь враг страдает от того, что в наступление там пошли украинские войска. В то же время россияне провели атаку в направлении Потемкино – Высокополье, которая не имела успеха. Украинские войска продолжают двигаться к временно оккупированному Херсону.

Херсонщина – не единственное направление, где россияне пытались проводить атаки и наступать. Российские захватчики продолжают наступление в Харьковской области. Они атакуют как позиции украинских защитников, так и наносят удар по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жителям. Атаковали по разным направлениям, в том числе и из сел у границы с Россией. Но наши воины наступление отразили и подавили. Враг вынужден был отходить.

Также пробовал враг наступать и на Бахмутском, Славянском и Северодонецком направлениях в Донбассе. Получил опять же достойный отпор от Вооруженных Сил Украины. Например, на Славянском направлении противник сосредоточился на наступлении в направлении Довгенького и Долины. Были обстрелы населённых пунктов. Продолжаются бои в направлении Довгенькое – Мазановка. Из авиации россияне ударили у Дибровного.

Ночью были массовые обстрелы украинских областей: смотрите видео