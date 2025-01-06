Вражеский дрон атаковал автомобиль райсовета в Херсоне: ранен водитель
Российские войска с дрона атаковали служебное авто Корабельного районного совета в Херсоне. Известно, что есть пострадавший.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Романа Мрочко.
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Дрон атаковал автомобиль райсовета в Херсоне
В понедельник, 6 января, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил о том, что российский дрон атаковал автомобиль райсовета.
Враг с дрона атаковал служебное авто Корабельного районного в городе Херсоне совета,
– говорится в сообщении.
К сожалению, известно, что есть пострадавший. Мрочко сообщил, что ранен водитель.
Он добавил, что сейчас информация уточняется.
Напомним, что в Херсоне 5 января под вражеский обстрел попала маршрутка. Так, известно, что под российский обстрел в Днепровском районе города попал маршрутный автобус, который принадлежит частному предприятию-перевозчику.
К счастью, люди не травмировались. В то же время чиновник отметил, что общественный транспорт поврежден.