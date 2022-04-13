Времени на промедление уже нет, – Гайдай призывал эвакуироваться с Луганщины

13 апреля 2022 , 09:49
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Источник:

телеграм Сергея Гайдая

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призывает жителей области эвакуироваться, пока есть возможность. Поскольку российские оккупанты накапливают технику под Рубежным и в других местах.

По его словам, с каждым днем ​​опасность для тысяч мирных жителей растет.

Заметьте Около 90 тысяч человек в Луганской области до сих пор в бомбоубежищах: люди выезжают неохотно

Гайдай еще раз призвал эвакуироваться с Луганщины

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов.

Кроме того, заявил, что многие рубежане из центральных районов города просто не успели уехать, и теперь терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных посреди жилого квартала и вынуждены принудительно ехать в Россию.

Обезопасьте себя, пока это возможно – эвакуируйтесь на Запад Украины и сами выбирайте, где именно переждать обострение – во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно где-то ближе,
– обратился Гайдай к жителям.

Он также добавил, что все организованные эвакуационные автобусы и поезда бесплатные.

Места сборов:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: улица Первомайская, 42;
  • Горское: улица Гагарина, 13а;
  • Нижнее: Парковая, 13;
  • Рубежное: улица Чехова, 11

Эвакуационные поезда с Донбасса 13 апреля

Эвакуация из Донецкой и Луганской областей происходит в усиленном режиме. 13 апреля жители этих областей имеют возможность уехать – запланировано 3 эвакуационных поезда.

  1. Новозолотаровка – Лозовая в 14:00
  2. Покровск – Чоп в 16:30
  3. Славянск – Львов в 17:00

Обратите внимание – жителей Луганщины просят срочно уезжать: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук