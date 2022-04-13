Времени на промедление уже нет, – Гайдай призывал эвакуироваться с Луганщины
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призывает жителей области эвакуироваться, пока есть возможность. Поскольку российские оккупанты накапливают технику под Рубежным и в других местах.
По его словам, с каждым днем опасность для тысяч мирных жителей растет.
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Гайдай еще раз призвал эвакуироваться с Луганщины
Глава Луганской ОВА подчеркнул, что времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов.
Кроме того, заявил, что многие рубежане из центральных районов города просто не успели уехать, и теперь терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных посреди жилого квартала и вынуждены принудительно ехать в Россию.
Обезопасьте себя, пока это возможно – эвакуируйтесь на Запад Украины и сами выбирайте, где именно переждать обострение – во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно где-то ближе,
– обратился Гайдай к жителям.
Он также добавил, что все организованные эвакуационные автобусы и поезда бесплатные.
Места сборов:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: улица Первомайская, 42;
- Горское: улица Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: улица Чехова, 11
Эвакуационные поезда с Донбасса 13 апреля
Эвакуация из Донецкой и Луганской областей происходит в усиленном режиме. 13 апреля жители этих областей имеют возможность уехать – запланировано 3 эвакуационных поезда.
- Новозолотаровка – Лозовая в 14:00
- Покровск – Чоп в 16:30
- Славянск – Львов в 17:00
Обратите внимание – жителей Луганщины просят срочно уезжать: смотрите видео