Во временно оккупированном Геническе на Херсонщине военные РФ выдают местным рубли
Источник:Херсонская областная прокуратура
На Херсонщине в оккупированном Геническе российские военные выдают местным жителям рубли. Областная прокуратура по данному факту проводит досудебное расследование.
По данным следствия, на территории Геническа военные РФ выдают местным жителям российские деньги.
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Такие бумажки они раздают людям в размере 10 тысяч на одного человека.
Местным в Геническе выдают рубли / Фото Херсонской прокуратуры
Сейчас украинские правоохранители принимают меры для установления причастных лиц к указанным незаконным действиям и привлечения их к ответственности.
В прокуратуре добавили, что, согласно статье 99 Конституции Украины денежной единицей Украины является гривна.
К слову, в Чернигове оккупанты разбрасывают агитационные листовки, в которых призывают горожан не препятствовать российским военным. Также там отметили, что Россия может предоставить черниговцам временное жилье.
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