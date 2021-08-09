Руководитель Укрзализныци Юрик ушел в отставку: его может заменить экс-менджер Ахметова

Наблюдательный совет удовлетворил заявление Ивана Юрика об освобождении от исполнения обязанностей председателя правления Укрзализныци. На посту его может заменить Александр Камишин – экс-менеджер холдинга олигарха Рината Ахметова.

Иван Юрик продолжит работать как член правления. Теперь чиновник будет отвечать за финансы Укрзализныци.

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Кандидатом на эту должность был Кубраков

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по поручению СНБО, руководство УЗ возьмет на себя министр инфраструктуры Александр Кубраков. Однако, новым временно исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци может стать его советник Александр Камишин. Его на должность порекомендовал Комитет по вознаграждениям и назначениям. Теперь это назначение должен согласовать Кабмин.

Назначить Камишина на новую должность могут 11 августа на заседании правительства. Если Кабмин утвердит это назначение, то Камишин сможет временно возглавить Укрзализныцю до 31 декабря 2021 года. Однако временный председатель может сложить свои обязанности ранее, если до конца этого года выберут постоянного руководителя. В Укрзализныце добавили, что конкурс на должность главы компании до сих пор идет.

Что известно об Александре Камишине