Во время активных боевых действий погибли 17 спасателей, один в плену

После того, как Россия вторглась в Украину, уже погибли 17 украинских спасателей. Речь идет о спасателях, которые потеряли жизнь в результате боевых действий.

Травмировано 37 спасателей

Полковник службы ГСЧС Геннадий Герасимчук сообщил о потерях личного состава. Кроме 17 погибших, еще 37 спасателей травмированы.

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Он рассказал, что один спасатель находится в плену. Речь идет о капитане, который 11 марта в Гостомеле принимал участие в эвакуационных мероприятиях мирного населения.

. Герасимчук заявил, что на круглосуточном дежурстве находятся 14 тысяч спасателей и 3 тысяч единиц специальной пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Спасателя приходится работать в сложнейших условиях. Враг постоянно обстреливает гражданских, как во время эвакуации в Харькове.

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