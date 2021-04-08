Время действовать: три приоритета от МВФ, которые помогут восстановить экономику
Ученые дали нам вакцины в рекордные сроки – теперь правительства должны проявлять одинаковое чувство срочности и сотрудничества, чтобы обеспечить вакцину каждому. Далее читайте на украинском.
Источник:фейсбук Владислава Рашкована
Час сприяти справедливому одужанню
Під час пресконференції Голова МВФ Крісталіна Георгієва сказала важливі слова: "Політики в усіх країнах повинні діяти вже зараз, не тільки справедливо надаючи уколи з вакциною (fair shot – справедливий постріл) людям, але й також надаючи "уколи" для економік, особливо вразливих".
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По-перше, з точки зору вакцинації важливо розуміти, що зараз політика вакцинації – це велика частина економічної політики.
Швидший прогрес у припиненні кризи в галузі охорони здоров'я може додати майже 9 трильйонів доларів до світового ВВП до 2025 року, але це вікно можливостей швидко закривається.
Вчені дали нам вакцини в рекордні терміни – тепер уряди повинні проявляти однакове почуття терміновості та співпраці, щоб забезпечити вакцину кожному.
По-друге, треба зробити fair shot у відновлення економік. Ключовим є підтримка вразливих домогосподарств та життєздатних фірм, поки криза все ще з нами. Для цього потрібні тартеговані фіскальні заходи та підтримка сприятливих фінансових умов на фінансових ринках. Враховуючи дівіргентне відновлення, нам потрібні скоординивані дії урядів та акуратні комунікації центральних банків, особливо в країнах, що розвиваються, щоб мінімізувати шкідливі фінансові наслідки (spillovers).
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І третє – важливо зробити fair shot у майбутнє. І це, мабуть, найбільш важке але стратегічне рішення, яке будь-який уряд може прийняти цього року. Основна увага повинна бути зосереджена на нарощуванні державних інвестицій – у зелені проєкти та цифрову інфраструктуру, в охорону здоров'я та освіту людей – щоб гарантувати, що кожна людина може отримати вигоду від історичної трансформації до зеленішої, розумнішої та інклюзивнішої економіки. Щоб розкрити цей потенціал, країнам знадобляться достатні державні доходи та більш ефективні витрати.
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