У другому кварталі 2021 року пожвавлення економіки, ймовірно, продовжиться на тлі сприятливих умов торгівлі та триваючого відновлення світової економіки.

Після слабкого початку економіка оживає: три фактори

Економічна активність у січні-лютому була відносно пригніченою через низку тимчасових факторів. За оцінками НБУ, індекс випуску базових галузей економіки в лютому знизився на 4,3% р/р. Частково це падіння було зумовлено календарним ефектом, через меншу кількість днів у лютому, ніж торік.

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Крім того, на показниках промисловості, будівництва та транспорту продовжували негативно відображатися складні погодні умови. Через погіршення епізоотичної ситуації та зростання собівартості поглибилося падіння у тваринництві. Натомість подальше підвищення заробітних плат і поліпшення споживчих настроїв зумовили відновлення високих темпів росту роздрібної торгівлі.

Більше того, випереджаючі індикатори по березню засвідчують пожвавлення економіки, незважаючи на погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

По-перше, індекс очікувань ділової активності підприємств за опитуваннями НБУ вперше за останній рік перевищив позначку в 50 пунктів, демонструючи переважання оптимістичних настроїв бізнесу. Така динаміка є відображенням схожих тенденцій у світі: нові хвилі заражень вже зовсім несуттєво впливають на поточні показники економічної активності та очікування бізнесу.

По-друге, різке прискорення імпорту (до 28% р/р за даними митної статистики) як товарів споживчого, так і інвестиційного характеру засвідчує стрімке пожвавлення попиту (частково реалізується і відкладений попит, зокрема по автомобілям). Схоже, що, на відміну від минулого року, бізнес уже не буде відкладати інвестиційні про'кти, а навпаки, пристосовуватиме їх до нової реальності.

І, по-третє, прискорення експорту товарів до 27% р/р за даними тієї ж митної статистики демонструє наявність фінансових ресурсів для стимулювання подальшого економічного відновлення.



Україна і світ: індекс ділових настроїв / ​Графіка Bloomberg

Скільки триватиме економічного зростання?

Враховуючи слабкі результати січня-лютого та ймовірний відскок у березні, темпи зміни реального ВВП у першому кварталі 2021 року ми оцінюємо близькими до 0. Хоча березневі карантинні обмеження у відповідь на поширення COVID-19 почали дещо стримувати мобільність населення, вплив на економічну активність ми оцінюємо як мінімальний. Населення та бізнес уже достатньо гнучко адаптуються до нових умов.

У другому кварталі 2021 року пожвавлення економіки, імовірно, продовжиться на тлі сприятливих умов торгівлі та триваючого відновлення світової економіки. Споживчий попит має продовжити зростати на тлі подальшого підвищення доходів населення, а інвестиційний попит нарешті почне надолужувати втрачене за попередні квартали. З урахуванням низької статистичної бази порівняння темпи економічного зростання у другому кварталі 2021 року очікуються двозначними.

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Подальші перспективи економічного зростання сильно залежать від успішності нейтралізації ризиків пандемії, зокрема через вакцинацію, за темпами якої поки що Україна знаходиться серед аутсайдерів.

Також украй необхідним залишається отримання коштів від МВФ, що дасть змогу забезпечити фінансування витрат бюджету на комфортних умовах. Це особливо важливо, враховуючи очікуване погіршення умов торгівлі та глобального фінансового середовища для країн, що розвиваються, у другій половині 2021 року. Крім того, останні тижні посилився ризик ескалації військової агресії з боку Росії, що також може погіршити ділові очікування та загальмувати відновлення економіки.