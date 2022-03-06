Во время эвакуации из Ирпеня продолжались обстрелы: 4 человека погибли, среди них ребенок

В Ирпене несколько дней продолжались затяжные бои, россияне совершали многочисленные авианалеты и ракетные обстрелы. Жилые дома очень повреждены. Людей пытаются оттуда эвакуировать. Однако даже в это время кафиры продолжают убивать мирное анселение.

Журналисты выяснили, что во время эвакуации людей из Ирпеня через Романовку оккупанты открыли обстрел.

Известно, что уже погибли четыре человека – два парня, женщина и ребенок.

Смотрите видео по эвакуации людей в Ирпене:

Добавим, что накануне враг повредил железнодорожные пути, поэтому уехать из города поездами стало невозможно. Людей забирают автобусами, однако даже во время эвакуации оккупанты не прекращают обстрелы.

Смотрите фото эвакуации из Ирпеня / Фото ГСЧС и ВРУ

Враги беспощадно обстреливают Ирпень уже несколько дней. Город, расположенный за 26 километров от Киева, почти полностью разрушен. Части жителей удалось уехать из города 6 марта.

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