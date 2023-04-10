К этому он готовился 20 лет, – Данилов заявил, что Путин исчерпал временной лимит

Разговоры о том, что время в войне России против Украины играет на стороне врага безосновательны. Время на стороне принимающих правильные решения руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, не существует никакой непреодолимой определенности и все разговоры, которые якобы играют на стороне противника, не стоят ничего.

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Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, то ли когда "Запад устанет от Украины", то ли когда поможет Китай или когда изберут нового президента в США, то ли в Украине начнутся "голодные бунты",

– отметил секретарь СНБО.

Путин исчерпал временной лимит

Данилов уверен, что Путин исчерпал свой временной предел и уже невозможно исправить ничего.

"То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни через год, ни через два, ни через три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни - напасть на Украину, – заявил Алексей Данилов.

По его словам, именно это решение переместило Путина с пьедестала "наиболее влиятельного человека мира" в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала.