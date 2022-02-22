Во время обстрела Марьинки ранили мирного жителя
Источник:фейсбук Павла Кириленко
Во время обстрела Марьинки 22 февраля боевики ранили 50-летнего мирного мужчину. Его забрали в больницу.
Житель Марьинки получил осколочное ранение плеча и левой руки. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
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Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко подчеркнул недопустимость агрессивных действий против гражданского населения и призвал Россию прекратить насилие.
Оккупанты убили военного
С начала суток 22 февраля боевики уже 72 раза нарушали мирные договоренности. Более того, 53 раза использовали тяжелое вооружение: реактивные системы залпового огня, танки, артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы калибра 122 и 82 миллиметра.
Погиб украинский воин. Еще один защитник был ранен, а 5 – получили боевые травмы.
Боевики обстреливают гражданскую инфраструктуру
- Боевики 21 февраля обстреляли Счастье и Врубовку в Луганской области. Они 4 раза попали в водозабор, обстреляли район распределительных электросетей.
- В результате обстрелов российских наемников работу Луганской теплоэлектростанции остановили. Прифронтовой город Счастье остался без воды, электричества и света.
- Кроме того, били по домам Новогнатовки и Водяного.
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Текст поста Павла Кириленко:
50-летний мужчина ранен во время обстрела российскими оккупационными войсками города Марьинка.
С осколочными ранениями плеча и кисти левой руки он госпитализирован в больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
В очередной раз подчеркиваю недопустимость агрессивных действий против гражданского населения и призываю Российскую Федерацию прекратить насилие.