Во время обстрела российскими оккупантами Харькова погибли 5 человек

Харьковская служба начала расследование по факту артобстрела жилых домов в Основянском районе города.

По данным пресс-службы, 25 марта 2022 года российские оккупанты обстреляли из артиллерии жилые дома в Основянском районе Харькова. В результате погибли 5 мирных жителей.

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Кроме того, повреждены дома и транспортные средства.

В настоящее время продолжается досудебное расследование Как сообщает Офис Генерального прокурора, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Место преступления 18+ / Фото Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее российские оккупанты в Харькове обстреляли газопровод. Из-за этого возник пожар, в одном из населенных пунктов поврежден газопровод, который снабжал голубым топливом 770 семей.