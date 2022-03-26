За даними пресслужби, 25 березня 2022 року російські окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок цього загинуло 5 мирних мешканців.

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Крім того, пошкоджено будинки та транспортні засоби.

Наразі триває досудове розслідування

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Місце злочину 18+ / Фото Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше російські окупанти в Харкові обстріляли газопровід. Через це виникла пожежа, в одному із населених пунктів пошкоджено газопровід, який забезпечував блакитним паливом 770 родин.