Во время обысков у Кивы нашли кучу золота и интересные картины – Bihus.Info

Во время обысков в доме народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы обнаружили кучу золота и картину, на которой он изображён в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом рассказали журналистам-расследователям источники в правоохранительных органах.

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По данным журналистов, в доме нардепа обнаружили:

почти десяток слитков золота на сумму более 1 миллиона гривен;

на сумму более 1 миллиона гривен; свыше 1,1 миллиона гривен и свыше 500 тысяч долларов наличными, а также свыше 300 тысяч гривен в автомобиле.

Интересные картины Кивы

Ни одной из этих сумм денег и драгоценностей нет в декларации народного депутата.

Журналистам-расследователям также удалось увидеть 2 картины, которые раньше продавала руководительница пророссийского издания "Страна.юа" Светлана Крюкова. На одной из них Кива изображен в образе итальянского диктатора Бенито Муссолини.



Кива в образе Муссолини / Фото из фейсбука Крюковой

На другой – Кива вместе со своими однопартийцами Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем изображены в образе главных персонажей советского фильма "Кавказская пленница".

Обыски в Кивы: что известно

16 ноября правоохранители посетили с обысками незадекларированный дом Ильи Кивы. В каком деле происходили процессуальные действия, пока неизвестно. Позже Кива заявил, что во время обысков у него изъяли вещи и забрали охотничий карабин Вулкан на экспертизу. Нардеп заявил о политическом давлении со стороны властей.

Добавим, что против Кивы открыты дела из-за:

видео с поздравлением президента России Владимира Путина с 69-летием;

видео, которое он опубликовал 16 октября к годовщине убийства лидера ОУН Степана Бандеры. На записи Кива называет себя "лидером антифашистского движения в Украине", а затем стреляет из автомата и устраивает фейерверк.

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