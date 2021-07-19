"Искренний и преданный": во время патрулирования на Херсонщине погиб 29-летний полицейский

Полицейский Дмитрий Сапога погиб в ночь с 18 на 19 июля во время патрулирования автодороги М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск". Правоохранителю было 29 лет.

Патрульная полиция Украины сообщила, что "ночью нашу полицейскую семью постигла страшная трагедия – при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб наш коллега Дмитрий Сапога".

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"Предварительно, инспектор остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля DAF не учел дорожных обстоятельств, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был возле авто",

– рассказали в полиции.

В результате трагедии "Дмитрий получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия". Сейчас правоохранители устанавливают все детали ДТП.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибшего.

Пресс-служба патрульной полиции рассказала, что "29-летний Сапога нес службу в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года".

"Для коллег он навсегда останется искренним, отзывчивым, добрым и преданным своему делу коллегой. У Дмитрия остались родители, сестра и брат, которые уже никогда не дождутся его дома", – говорится в сообщении.