Во время уничтожения командных пунктов оккупантов под Изюмом погибли до 200 человек, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что в результате ударов по российским командным пунктам под Изюмом погибли до 200 человек. Советник главы Офиса Президента сообщил, что реально их больше, однако подтвердили такое количество.

Соответствующую информацию обнародовал в эфире программы советник главы Офиса Президента. Он заявил, что сомневается, что начальник генштаба России Валерий Герасимов действительно находился под Изюмом.

Обратите внимание Есть подтверждение, что Герасимов был под Изюмом, но не ранен, – МВД

200 оккупантов погибли в результате атак ВСУ по ним

Около 200 убитых в результате 3 ударов по штабам. Их реально больше, однако это то, что мы подтвердили,

– рассказал Арестович.

Добавил, что среди них минимум – 30 старших офицеров. Кроме того, точно известно, что очень пострадал один из элитных российских спецназов, который охранял кого-то из очень высоких чинов.