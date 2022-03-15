На время войны полицию наделили дополнительными полномочиями

Верховная Рада Украины приняла законы, которые оптимизируют работу полиции во время действия режима военного положения.

Авторы закона отметили, что на время военного положения следует наделить полицию полномочиями, необходимыми для выполнения возложенных на нее задач.

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В частности, дополнения касаются:

вопросов взаимодействия органов и подразделений Национальной полиции с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами государственной формы собственности, в том числе о военнопленных,

обеспечение конвоирования и содержания задержанных лиц,

разминирование и допуск полицейских к проведению специальных взрывотехнических работ,

представительства в Международной организации уголовной полиции – Интерполе,

урегулирование вопроса сбора биометрических данных лиц, в том числе путем дактилоскопирование,

расширение перечня оснований для остановки полицейским транспортного средства и его проверки, а также проверки водителя и пассажиров.

Кроме того, авторы дополнили Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины новым разделом, который определяет особенности проведения в Национальной полиции служебного расследования в период действия военного положения.

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