Во время воздушной тревоги взрывы слышали в Харькове и Днепре

Из-за угрозы ракетных ударов ночью 5 июля во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Вскоре жители Харькова и Днепра сообщили, что слышали взрывы.

Не пренебрегайте правилами поведения во время воздушной тревоги. Ведь с начала войны ракеты и снаряды оккупантов довольно часто попадают в жилые кварталы, в результате чего гибнут мирные жители.

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В Днепре и Харькове слышали взрывы

Около 2:40 во всех областях Украины начали раздаваться сирены воздушной тревоги. Приблизительно через час в соцсетях сообщили о первых звуках взрывов.

Их слышали в Харькове, Днепре и Шостке Сумской области. В частности, местные жители сообщили, что в Днепре было 6 – 7 взрывов, а в Шостке – 4. Кроме того, по информации днепровских телеграм-каналов, в пригороде начался пожар.

Пока неизвестно, были это звуки "прилетов" вражеских ракет, или работа нашей системы противовоздушной обороны. Официальной информации на этот счет пока нет.

Как бы ни было, до сообщения об отбое воздушной тревоги следует находиться в укрытиях. До этого угроза вражеского ракетного удара остается.

Вражеские ракетные удары по Украине: последние новости

В последнее время оккупанты увеличили количество ракетных ударов по Украине. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что причина проста – руководителем так называемой "спецоперации" стал командующий воздушными силами, который умеет воевать только так.

В то же время оккупанты запускают ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов. Их показатель точности составляет около километра. Так что захватчики знают, что в результате этих атак могут пострадать мирные жители.

Кроме того, заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха рассказал, что россияне изменили тактику обстрелов Харькова. Теперь они лупят в 4 часа утра, чтобы испугать население. По его словам, оккупанты бьют по гражданским объектам абсолютно сознательно.

В частности, утром 4 июля российские войска атаковали Шевченковский район Харькова и местную школу. От учебного заведения остались только развалины.

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При воздушной тревоге важно не сообщать адресов попаданий вражеских ракет или снарядов, если они случатся. Также не стоит распространять фото и видео с мест обстрелов, ведь это помогает россиянам корректировать огонь.