Сайт 24 канала встретился с Лазаревой на Майдане Независимости после концерта симфонического оркестра "Киев-Классик" под открытым небом. Она рассказала, как изменилась ее жизнь с началом полномасштабной войны и что она делает для того, чтобы донести объективную информацию до россиян.

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Кто такая Татьяна Лазарева

Звезда КВН. С 2002 по 2011 год работала ведущей на российском телеканале СТС. Сейчас живет в Испании. Не поддерживает действия президента России Владимира Путина против Украины. Неоднократно призывала Кремль освободить политических заключенных.

Правда о действиях Путина

Российская экс-телеведущая отметила, что старается делиться с родственниками и друзьями, которые сейчас живут в России, информацией о том, что на самом деле происходит в Украине. Параллельно женщина развенчивает мифы российских пропагандистов.

Часто веду прямые эфиры в своем Instagram. Их смотрят, кстати, как российские, так и украинские граждане. Мы ведем там всевозможные духоподъемные беседы. Стараюсь,

– добавила медийщица.

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Что изменила война против Украины

По словам Лазаревой, в результате войны ее жизнь изменилась кардинально.

Я теперь вряд ли смогу вернуться в Россию,

– отметила она.

Татьяна Лазарева рассказала, как изменилась ее жизнь с началом войны в Украине: смотрите видео

Сейчас российская экс-телеведущая находится в Европе. Об этом стало известно из ее Instagram. Женщина эвакуировалась из украинского Киева в польский Краков.

Проводили мы нашу подругу Татьяну Лазареву и сегодня она уже в Кракове. Вероятно, ест краковскую (колбасу – 24 канал)! Тата, спасибо за оптимизм, адекватность, за твои стримы – такие нужны сейчас. До скорой встречи!

– написал шоумен Сергей Сивохо в Instagram.

Что предшествовало

Напомним, ночью 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения "спецоперации" на Донбассе после просьбы псевдореспублик на Донбассе. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие и "идти домой".

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24 февраля президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну России против Украины / Фото Getty Images

Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также передаче суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации,

– сказал Путин.

Впоследствии россияне начали обстреливать военные объекты по всей Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин начал полномасштабное вторжение в Украину". Российские оккупанты бомбят дома и мирных гражданских, а также расстреливают желающих эвакуироваться.

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