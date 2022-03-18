Сайт 24 каналу зустрівся з Лазарєвою на Майдані Незалежності після концерту симфонічного оркестру "Київ-Класик" просто неба. Вона розповіла, як змінилося її життя з початком повномасштабної війни та що вона робить для того, щоб донести об'єктивну інформацію до росіян.

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Хто така Тетяна Лазарєва Зірка КВК. З 2002 до 2011 років працювала ведучою на російському телеканалі СТС. Наразі мешкає в Іспанії. Не підтримує дії президента Росії Володимира Путіна проти України. Неодноразово закликала Кремль звільнити політичних в'язнів.

Правда про дії Путіна

Російська екстелеведуча наголосила, що намагається ділитися з родичами та друзями, які зараз живуть в Росії, інформацією про те, що насправді відбувається в Україні. Паралельно жінка розвінчує міфи російських пропагандистів.

Часто веду прямі ефірі у своєму Instagram. Їх дивляться, до речі, як російські, так і українські громадяни. Ми ведемо там всілякі духопідйомні бесіди. Намагаюсь,

– додала медійниця.

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Що змінила війна проти України

За словами Лазарєвої, внаслідок війни її життя змінилося кардинально.

Я тепер навряд чи зможу повернутись до Росії,

– зазначила вона.

Тетяна Лазарєва розповіла, як змінилося її життя з початком війни в Україні: дивіться відео

Наразі російська екстелеведуча перебуває в Європі. Про це стало відомо з її Instagram. Жінка евакуювалася з українського Києва до польського Кракова.

Проводили ми нашу подругу Тетяну Лазарєву і сьогодні вона вже у Кракові. Певно, їсть краківську (ковбасу – 24 канал)! Тата, дякую за оптимізм, адекватність, за твої стріми – такі потрібні зараз. До скорої зустрічі!

– написав шоумен Сергій Сивохо в Instagram.

Що передувало

Нагадаємо, серед ночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення "спецоперації" на Донбасі після прохання псевдореспублік на Донбасі. Він закликав українських військовослужбовців скласти зброю та "йти додому".

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24 лютого президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабну війну Росії проти України / Фото Getty Images

Ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також передачу суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян Російської Федерації,

– сказав Путін.

Згодом росіяни почали обстрілювати військові об'єкти по всій Україні. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну". Російські окупанти бомблять будинки й мирних цивільних, а також розстрілюють охочих евакуюватися.

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