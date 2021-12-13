Вряд ли состоится, – Госдеп о личной встрече Байдена и Путина

В Госдепе США назвали маловероятной очную встречу Джо Байдена и Владимира Путина. Главным условием для переговоров является деэскалация ситуации по Украине.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Главное требование к России – выполнение обязательств по отводу войск от украинской границы.

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Без деэскалации встреча маловероятна

При отсутствии деэскалации и дипломатического пути это (личные переговоры – 24 канал) кажется очень маловероятным,

– подчеркнул Блинкен.

Главное, чего ожидают США от Путина – это возвращение к дипломатическому методу и диалогу, как с европейскими партнерами, США, так и с Украиной.

Путин и Байден могут провести еще одну встречу в видеоформате

Ранее рупор Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Байден могут провести еще одну встречу в видеоформате. Это, мол, может произойти после того, как ситуацию с конфронтацией будут решать их представители.

Последняя личная встреча между Путиным и Байденом состоялась 16 июня в Швейцарии. Совместного заявления обоих президентов после переговоров не было.

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Президенты общались с помощью видеосвязи.

Разговор длился более 2 часов.

Главной темой стало напряжение у украинской границы.

Байден призвал Путина вернуться к дипломатическим методам переговоров и деэскалации ситуации.

В противном случае Россию могут ждать очень жесткие последствия.

О результатах переговоров Путина и Байдена в "Теории заговора":