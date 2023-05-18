ВСП дала согласие на содержание под стражей экспредседателя Верховного Суда Князева

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева. Его подозревают в получении взятки на 2,7 миллиона долларов.

За решение проголосовали 14 членов ВСП из 14. Сам Всеволод Князев также находился на заседании.

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Князеву будут выбирать меру пресечения

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный судходатайство об избрании экспредседателю Верховного Суда Всеволоду Князеву меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом рассказал прокурор САП Александр Омельченко, но не уточнил сумму залога, сообщает Укринформ.

Прокуроры просили сделать открытым заседание по вопросу Князева в ВСП. Однако ВСП решил запретить трансляцию, но заседание оставили открытым для участия прессы.

Дело в том, что Князев и его адвокаты настаивали на закрытом заседании из-за того, что дело касается Верховного Суда и может содержать государственную тайну.

Защита Князева хотела отложить заседание в ВСП

Сообщается, что ВСП отклонил ходатайство защитников Князева об отложении заседания.

Адвокаты Князева заявили, что якобы не имели времени ознакомиться с ходатайством, из-за чего и просили отложить заседание в ВСП.

В то же время прокуроры настаивали, что времени накануне было достаточно.

У Князева в доме нашли около 500 тысяч долларов

Во время заседания стали известны материалы дела. Согласно им, около 500 тысяч долларов правоохранители нашли у Князева дома, а часть – в кабинете в Верховном Суде (более 400 тысяч долларов).

Из общей суммы взятки 2,7 миллиона долларов следователи изъяли не всю сумму, а только 1,3 миллиона долларов. Пока не установлено, где остальные деньги.

Обвинение считало вероятным риском то, что Князев, находясь на свободе, мог поспособствовать уничтожению остальных средств.

В материалах дела указано, что во время следственных действий Князев якобы не передавал по требованию следователя телефон, пытаясь стереть какую-то информацию.

Прокуроры указали сразу несколько рисков, если экс-глава Верховного Суда не будет под стражей. Среди рисков:

побег Князева за границу,

влияние на свидетелей, экспертов по делу, судей Верховного Суда,

влияние и давление на другого обвиняемого, чтобы он отказался от показаний,

Князев имеет доступ к системе электронного суда и может вносить изменения и удалять некоторые дела.

В то же время, адвокаты Князева опровергли риски.

Что говорила защита Князева

Защита экс-главы Верховного Суда настаивала, что ходатайство о содержании их подзащитного под стражей прокуроров не должно было быть удовлетворено.

Свою позицию они аргументировали тем, что, согласно закону, судья имеет иммунитет и неприкосновенность. В то же время исключения, когда судью могут задерживать, в этом деле отсутствуют.

Защита Князева назвала подозрение необоснованным, а квалификацию преступления – некорректной. Кроме того, адвокаты заявили о якобы провокационных действиях со стороны НАБУ, ведь правоохранители привлекли агента под прикрытием.

Что сказал Князев

Бывший глава Верховного Суда считает, что дело против него – это якобы месть "от определенных политических лиц".

Я считаю это дело местью. Дело считаю заказом НАБУ от политических лиц. Прошу над этим задуматься. Сегодня могу быть я, а завтра может быть кто угодно,

– сказал Князев.

Он отметил, что хранил в кабинете собственные деньги и не исключает, что деньги могли подбросить.

Что известно о деле Князева