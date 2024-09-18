Верховная Рада провалила голосование за переименование более 330 отдельных населенных пунктов
Источник:Роман Лозинский
Депутаты Верховной Рады Украины не приняли постановление № 11188. Оно касается дерусификации названий 333 украинских населенных пунктов.
"За" проголосовало 208 нардепов из необходимых 261. Об этом сообщил нардеп Роман Лозинский.
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Проваленное голосование
"Только что Парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой в течение веков порабощения", – написал Лозинский.
Соответствующий проект поддержали 208 народных избранников. Поэтому, "за" проголосовали:
- Слуга народа – 132,
- Европейская солидарность – 22,
- Батькивщина – 10,
- Платформа за жизнь и мир – 1,
- Восстановление Украины – 16,
- Доверие – 12.
Против принятия постановления о переименовании отдельных населенных пунктов и районов проголосовало 3 парламентария от партии "Слуга народа".
В целом:
- "за" проголосовали 208 народных избранников,
- "против" – 3,
- воздержались – 5,
- не голосовали 75 депутатов.