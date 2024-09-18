Верховная Рада провалила голосование за переименование более 330 отдельных населенных пунктов

18 сентября 2024, 14:19
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Автор: Ирина Марцияш

Источник:

Роман Лозинский

Депутаты Верховной Рады Украины не приняли постановление № 11188. Оно касается дерусификации названий 333 украинских населенных пунктов.

"За" проголосовало 208 нардепов из необходимых 261. Об этом сообщил нардеп Роман Лозинский.

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Проваленное голосование

"Только что Парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой в течение веков порабощения", – написал Лозинский.

Соответствующий проект поддержали 208 народных избранников. Поэтому, "за" проголосовали:

  • Слуга народа – 132,
  • Европейская солидарность – 22,
  • Батькивщина – 10,
  • Платформа за жизнь и мир – 1,
  • Восстановление Украины – 16,
  • Доверие – 12.

Против принятия постановления о переименовании отдельных населенных пунктов и районов проголосовало 3 парламентария от партии "Слуга народа".

В целом:

  • "за" проголосовали 208 народных избранников,
  • "против" – 3,
  • воздержались – 5,
  • не голосовали 75 депутатов.


Как голосовали за постановление / Фото Романа Лозинского