Верховная Рада провалила голосование за переименование более 330 отдельных населенных пунктов

Депутаты Верховной Рады Украины не приняли постановление № 11188. Оно касается дерусификации названий 333 украинских населенных пунктов.

"За" проголосовало 208 нардепов из необходимых 261. Об этом сообщил нардеп Роман Лозинский.

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Проваленное голосование

"Только что Парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой в течение веков порабощения", – написал Лозинский.

Соответствующий проект поддержали 208 народных избранников. Поэтому, "за" проголосовали:

Слуга народа – 132,

Европейская солидарность – 22,

Батькивщина – 10,

Платформа за жизнь и мир – 1,

Восстановление Украины – 16,

Доверие – 12.

Против принятия постановления о переименовании отдельных населенных пунктов и районов проголосовало 3 парламентария от партии "Слуга народа".

В целом:

"за" проголосовали 208 народных избранников,

проголосовали 208 народных избранников, " против" – 3 ,

– 3 воздержались – 5 ,

5 не голосовали 75 депутатов.



Как голосовали за постановление / Фото Романа Лозинского