"За" проголосувало 208 нардепів із необхідних 261. Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.

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Провалене голосування

"Щойно Парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано Москвою протягом століть поневолення", – написав Лозинський.

Відповідний проєкт підтримали 208 народних обранців. Відтак, "за" проголосували:

  • Слуга народу – 132,
  • Європейська солідарність – 22,
  • Батьківщина – 10,
  • Платформа за життя та мир – 1,
  • Відновлення України – 16,
  • Довіра – 12.

Проти прийняття постанови про перейменування окремих населених пунктів та районів проголосувало 3 парламентаря від партії "Слуга народу".

Загалом:

  • "за" проголосували 208 народних обранців,
  • "проти" – 3,
  • утрималось – 5,
  • не голосували 75 депутатів.


Як голосували за постанову / Фото Романа Лозинського