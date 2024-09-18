"За" проголосувало 208 нардепів із необхідних 261. Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.
Дивіться також В Україні планують скасувати пільги на міжнародні посилки: до чого готуватись споживачам
Провалене голосування
"Щойно Парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано Москвою протягом століть поневолення", – написав Лозинський.
Відповідний проєкт підтримали 208 народних обранців. Відтак, "за" проголосували:
- Слуга народу – 132,
- Європейська солідарність – 22,
- Батьківщина – 10,
- Платформа за життя та мир – 1,
- Відновлення України – 16,
- Довіра – 12.
Проти прийняття постанови про перейменування окремих населених пунктів та районів проголосувало 3 парламентаря від партії "Слуга народу".
Загалом:
- "за" проголосували 208 народних обранців,
- "проти" – 3,
- утрималось – 5,
- не голосували 75 депутатів.
Як голосували за постанову / Фото Романа Лозинського