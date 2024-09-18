"За" проголосувало 208 нардепів із необхідних 261. Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.

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Провалене голосування

"Щойно Парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано Москвою протягом століть поневолення", – написав Лозинський.

Відповідний проєкт підтримали 208 народних обранців. Відтак, "за" проголосували:

Слуга народу – 132,

Європейська солідарність – 22,

Батьківщина – 10,

Платформа за життя та мир – 1,

Відновлення України – 16,

Довіра – 12.

Проти прийняття постанови про перейменування окремих населених пунктів та районів проголосувало 3 парламентаря від партії "Слуга народу".

Загалом:

"за" проголосували 208 народних обранців,

проголосували 208 народних обранців, " проти" – 3 ,

– 3 утрималось – 5 ,

5 не голосували 75 депутатів.



Як голосували за постанову / Фото Романа Лозинського