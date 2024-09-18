Що передбачає законопроєкт про скасування пільг

Законопроєкт №11416-д, за який Рада проголосувала у першому читанні 17 вересня, викликав жваву дискусію як серед парламентарів, так і в бізнес-середовищі, пише Landlord. Одним із його аспектів, які він передбачає є скасування пільги для міжнародних посилок, що дозволяла ввозити товари вартістю до 150 євро без сплати податку на додану вартість та мита.

Читайте також Феномен дубайського шоколаду: чому він заполонив соцмережі та скільки коштують аналоги

Важливо Верховна Рада спочатку провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків і він був направлений на повторний розгляд. 17 вересня законопроєкт нардепи ухвалили у першому читанні, далі буде подача правок і десь у середині жовтня відбудеться друге читання. Наразі невідомо, чи залишиться норма про скасування пільг у фінальній версії закону, проте у коментарі для медіа голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що робота над скасуванням пільги триває, і новий законопроєкт уже в процесі розробки.

Цей ліміт був своєрідною "податковою віддушиною" для українців, які активно замовляють товари з іноземних інтернет-магазинів та маркетплейсів. Проте тепер уряд пропонує скасувати цю пільгу, аргументуючи це необхідністю збільшити надходження до державного бюджету, що важливо в умовах військових дій.

Оскільки обговорювані зміни впливають не лише на споживачів, а й на логістичний сектор, важливо почути думку експертів.

Проте, скасування пільг на міжнародні посилки негативно вплине на зацікавленість фізосіб до міжнародних покупок (e-commerce), тим самим зменшаться об'єми кур'єрських доставок в Україну, що матиме негативний вплив на економіку країни. Таку думку у коментарі Landlord висловив директор ТОВ "Ейр Карго Лайнз" Євген Марінов.

Оскільки митне оформлення потребує більше часу та ресурсів, це може збільшити терміни доставки міжнародних відправлень, призведе до додаткових зборів на складах тимчасового зберігання вантажів (СТЗ) і, в цілому, ціна на доставку посилок в Україну зросте. Також, збільшиться попит на послуги компаній, які неофіційно завозять посилки в країну, обходячи сплату податків і мита,

– розповідає Марінов.

Експерт наголошує, що впровадження податків та мита на міжнародні відправлення, особливо негативно вплине на деякі категорії товарів, де податкові нарахування можуть значно підвищити загальну вартість покупок для споживачів.

Що та хто може постраждати після прийняття закону

Категорії товарів, які можуть постраждати:

електроніка та гаджети

дитячі товари

одяг та взуття

косметика і БАДи

товари для спорту та аксесуари

запчастини та авто товари

Марінов переконаний, що будь-яка категорія товарів, яка часто купується за кордоном через нижчі ціни, унікальні моделі або обмежений вибір на місцевому ринку, найбільше постраждають від нових податкових правил.

До того ж, на думку експерта, конкурентоспроможність національних поштових і кур'єрських операторів з міжнародними залишиться на тому ж рівні, що і до введення нових податкових правил. У будь-якому разі, на його думку, великі гравці на ринку мають достатні ресурси і гнучкість, щоб адаптуватися до нових вимог.

Також є ризик, що деякі іноземні продавці обмежать доставку товарів до України через введення податків.

Якщо попит на міжнародні покупки зменшиться, деякі продавці можуть вирішити, що витрати на організацію доставки до України більше не виправдані. Також існує ризик невигідних умов для малих продавців (малого бізнесу). E-commerce гіганти, такі як: Amazon, Etsy, AliExpress, Temu, eBay, Iherb можуть адаптуватися до нових правил, оскільки вони мають ресурси для інтеграції податкових зборів і митних формальностей у свої процеси. Однак, не всі малі іноземні продавці мають такі ресурси,

– говорить Євген Марінов.

На думку Марінова, для них додаткові витрати та складнощі з митом можуть бути непосильними, що призведе до припинення доставки до України.