У чому секрет шоколаду з ОАЕ

Оригінальний шоколад від FIX Dessert Chocolatier, що розташований в Дубаї, називається "Can't Get Knafeh of It" і коштує близько 68,25 дирхама (приблизно 19 доларів або близько 700 гривень), пише OBOZ.UA. Купити його можна через офіційні сервіси доставки, такі як Deliveroo, але він швидко розпродається через високу популярність. Тому на українських маркетплейсах його вартість становить понад 2000 гривень.

Секрет цього шоколаду у поєднанні текстур та смаків: ніжний молочний шоколад з фісташковою начинкою та хрустким тістом катаїфі, що є традиційним для арабських десертів. Хрумкотіння та контраст між м'якою начинкою й хрусткою оболонкою створюють справжнє гастрономічне задоволення.

Дубайський шоколад в Україні доволі дорогий / Скріншот з сайту OLX

Tik-Tok відео, де шоколад ламають і знімають процес його поїдання, завдяки ASMR ефектам стали вірусними, і це лише підвищило інтерес до цього десерту​.

Для тих, хто шукає щось подібне в Україні, але за нижчою вартістю є кілька доступних альтернатив. Наприклад:

"Світоч" із фісташками та хрусткою начинкою: цей український шоколад коштує близько 40 гривень за плитку і може стати доступною альтернативою дубайському варіанту, хоча не пропонує такої унікальної текстури та смаку​;

Шоколад "Світоч" як аналог дубайському / Скріншот з сайту Сільпо

шоколадка "Studentska" з фісташковою начинкою: польський аналог також може стати чудовим варіантом для експериментів з домашніми рецептами.

Шоколад "Studentska" можна купити в Україні / Скріншот з сайту Eurobazar