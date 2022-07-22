Нужно ли раздавать повестки на каждом шагу: ответ военного ВСУ

Вручение повестки на улице или на блокпоста не противоречит закону. Однако поэтому многие люди воспринимают это за наказание и просто боятся выходить на улицу.

Следует отметить, что повестки не всегда означают призыв на службу. Военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась 24 каналу высказал свое мнение о подобных вручениях повесток и разных местах.

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По его словам, чаще всего их вручают для уточнения учетных данных. В этом нет ничего ужасного.

Не всегда, когда вручают повестку, тебя забирают. В принципе, штаты повсюду забиты. Есть проблемы с переводом или оформлением, потому что во многих бригадах они заполнены. В конце концов нет столько вооружения вообще, чтобы всех брать,

– рассказал Карась.

Так что такое делают больше для учета, поскольку государство должно знать свой потенциал.

"Армейская машина в любом случае работает по алгоритмам. Надо знать, что у нас есть в государстве", – добавил военный.

Однако следует и понимать, что немотивированный солдат приносит много вреда. Впрочем, он может качественно выполнять свои обязанности, если его тому научить.

Побеждает не западное оружие, а боевой дух украинцев. Поэтому это должно быть прежде всего. А учет людей – может, пусть и будет. Главное, нужно знать, какие сейчас стоят цели у территориальных структур по укомплектованию,

– подытожил Карась.

Повестки бывают разных видов

Получить повестку может каждый – независимо от того, к какой очереди мобилизации он принадлежит. Однако, нужно понимать, что повестки разные и они не всегда означают призыв на службу.

Теперь могут вручать четыре вида повесток:

повестка явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного;

повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате;

повестка-призыв на срочную военную службу;

повестка на прибытие на призывной участок. Или же "мобилизационное распоряжение", "боевая повестка", "повесткой на отправку".

Какой тип повесток вручают "на улице"

Приняв такую повестку и не явившись за ней, лицо уклоняется от призыва, поэтому рискует быть привлеченным к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 335 Уголовного кодекса Украины (наказывается ограничением свободы сроком до 3 лет).

Те повестки, которые сейчас вручают на улицах, обычно не боевые. Большинство из них предусматривают вызов в военкомат для уточнения данных или на медкомиссию (т.е. первый или второй вид).

Отказаться от повестки можно в двух случаях: когда в ней указаны неправильные паспортные данные или когда она заполнена ошибками.

О том, нужно ли раздавать повестки на каждом шагу и не только: смотрите полностью видео