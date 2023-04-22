Можно ли оспорить выдачу повестки не по месту жительства: объяснение юриста

Ранее украинцы могли получить повестку исключительно в том регионе, где состояли на военном учете. Впрочем, это изменилось: Кабмин фактически расширил полномочия ТЦК и СП.

Теперь территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут осуществлять призыв граждан во время мобилизации, независимо от места их пребывания на военном учете. Это объяснил 24 Канала адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Следовательно, вручать военнообязанным повестки ТЦК и СП имеют полномочия независимо от места пребывания на военном учете и места постоянной регистрации. По словам юриста, Кабмин фактически расширил полномочия этих структур.

Теперь ТЦК и СП осуществляют оповещения и призыв граждан:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);

на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

Последнее уточнение является ключевым. Раньше части о местах пребывания на военном учете не было,

– уточняет юрист Владислав Юрчак.

Таким образом, ТЦК и СП уже не будут учитывать, где именно человек состоит на учете. Также это не может являться основанием для возможного обжалования при вручении повестки.