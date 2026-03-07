Об этом проинформировали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Кому и в каком случае может прийти повестка по почте?
Юристы, со ссылкой на постановление Кабмина от 30 июля 2025 года, объяснили, что после прохождения ВВК и, при необходимости, профессионально-психологического отбора, повестку о призыве и отправке к месту службы должны вручать человеку лично.
Впрочем, если это сделать невозможно, ТЦК могут присылать документ по почте, а именно заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В роли вручителя выступает почтовый оператор, в частности Укрпочта или другая компания, которая имеет соответствующие полномочия. Повестку считают врученной, если адресат получил письмо и подписал уведомление, или если почта вернула письмо с пометкой, что человек отсутствует или отказался принять отправление ТЦК.
По почте повестка может прийти:
- если невозможно вручить повестку лично, в частности из-за отсутствия лица по месту жительства или другими обстоятельствами,
- в случае масштабных мобилизационных мероприятий, поскольку отправка повестки Укрпочтой значительно облегчает охват широкой аудитории.
Юристы говорят, что чаще всего повестки по почте получают те, кто подпадает под мобилизацию, кто не явился в ТЦК после предыдущих вызовов или граждане, проживающих в отдаленных регионах или временно выехали с места регистрации.
Перед отправкой повестки по почте представитель ТЦК и СП проверяет адрес гражданина в государственных реестрах, в частности в Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Важно! Неявка в ТЦК и СП без уважительных на то причин может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность.
Что такое повестка для уточнения данных и можно ли ее игнорировать?
Повестки военнообязанным от ТЦК есть разного назначения. Например, повестка для уточнения данных имеет целью сообщить лицу о необходимости актуализации личных данных.
Говорится о состоянии здоровья, место жительства, контактные данные или другие учетные сведения.
Такая повестка не обязывает призывника проходить ВВК или ехать в воинскую часть.
В то же время юристы советуют не игнорировать подобные повестки, поскольку в таком случае это будет считаться невыполнением конституционного долга гражданина. Человеку грозит штраф или административная ответственность.