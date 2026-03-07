Про це проінформували фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Кому та в якому разі може надійти повістка поштою?

Юристи, із посиланням на постанову Кабміну від 30 липня 2025 року, пояснили, що після проходження ВЛК та, за потреби, професійно-психологічного відбору, повістку про призов і відправлення до місця служби повинні вручати людині особисто.

Втім, якщо це зробити неможливо, ТЦК можуть надсилати документ поштою, а саме рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. У ролі вручителя виступає поштовий оператор, зокрема Укрпошта або інша компанія, яка має відповідні повноваження. Повістку вважають врученою, якщо адресат отримав лист і підписав повідомлення, або якщо пошта повернула лист із позначкою, що людина відсутня чи відмовилась прийняти відправлення ТЦК.

Поштою повістка може надійти:

якщо неможливо вручити повістку особисто, зокрема через відсутність особи за місцем проживання чи іншими обставинами,

у випадку масштабних мобілізаційних заходів, оскільки відправка повістки Укрпоштою значно полегшує охоплення широкої авдиторії.

Юристи кажуть, що найчастіше повістки поштою отримують ті, хто підпадає під мобілізацію, хто не з'явився до ТЦК після попередніх викликів або громадяни, які проживають у віддалених регіонах чи тимчасово виїхали з місця реєстрації.

Перед відправленням повістки поштою представник ТЦК та СП перевіряє адресу громадянина у державних реєстрах, зокрема у Єдиному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Важливо! Неявка до ТЦК та СП без поважних на то причин може тягнути за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність.

