Алгоритм действий при вручении повесток: что и как делать

Вручение повестки при мобилизации имеет надлежащий законный порядок. Если вы нашли повестку в почтовом ящике, в дверях или вам позвонили по телефону – такая повестка еще не считается врученной.

Рассмотрим порядок вручения повесток в соответствии с законодательством и объясним, что делать при вручении повестки и главное, как проверить, правильно ли она заполнена.

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Порядок вручения повестки

Прежде всего, нужно выяснить должности и полномочия тех, кто пытается ее вручить.

Представители полиции, ВСУ, терробороны не имеют права выписывать повестки. Они могут сопровождать уполномоченных лиц при вручении повесток, проверять документы.

Уполномоченными на вручение повестки:

органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности);

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомата).

Далее нужно проверить, правильно ли оформлена повестка – для этого внимательно прочесть ее и проверить все указанные данные.

При необходимости можно проверить в Интернете фамилию руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Какие данные должны быть в повестке

В повестке должны быть указаны фамилия, имя и отчество мобилизованного, его адрес.

При этом военная специальность, указанная в повестке, должна совпадать со специальностью, указанной в военном билете.

Должен быть указан вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу).

Также в повестке должны быть указаны дата, время, адрес места прибытия и перечень документов, которые человек должен иметь при себе.

Повестка должна быть скреплена печатью и заверена подписью военного комиссара.

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На наличие оригинальной печати районного или городского центра комплектования и социальной поддержки, штампы типа "Для справок" считаются недействительными.