Алгоритм действий при вручении повесток: что и как делать
Источник:УП Жизнь
Вручение повестки при мобилизации имеет надлежащий законный порядок. Если вы нашли повестку в почтовом ящике, в дверях или вам позвонили по телефону – такая повестка еще не считается врученной.
Рассмотрим порядок вручения повесток в соответствии с законодательством и объясним, что делать при вручении повестки и главное, как проверить, правильно ли она заполнена.
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Порядок вручения повестки
Прежде всего, нужно выяснить должности и полномочия тех, кто пытается ее вручить.
Представители полиции, ВСУ, терробороны не имеют права выписывать повестки. Они могут сопровождать уполномоченных лиц при вручении повесток, проверять документы.
Уполномоченными на вручение повестки:
- органы местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности);
- управляющие многоквартирных домов;
- должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомата).
Далее нужно проверить, правильно ли оформлена повестка – для этого внимательно прочесть ее и проверить все указанные данные.
При необходимости можно проверить в Интернете фамилию руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Какие данные должны быть в повестке
В повестке должны быть указаны фамилия, имя и отчество мобилизованного, его адрес.
При этом военная специальность, указанная в повестке, должна совпадать со специальностью, указанной в военном билете.
Должен быть указан вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу).
Также в повестке должны быть указаны дата, время, адрес места прибытия и перечень документов, которые человек должен иметь при себе.
Повестка должна быть скреплена печатью и заверена подписью военного комиссара.Обратите внимание. На наличие оригинальной печати районного или городского центра комплектования и социальной поддержки, штампы типа "Для справок" считаются недействительными.
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