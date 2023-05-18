В ВСУ расставили точки над "і" относительно вручения повесток на пляжах

В Украине из-за войны войны с Россией продлена мобилизация до 18 августа 2023 года. В этот период военнообязанные мужчины могут получать повестки, после чего должны явиться в ТЦК и СП. В ВСУ рассказали, будут ли раздавать повестки на пляжах.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что мужчинам могут вручать повестки на пляжах. Она объяснила, что пляж – это тоже общественное место.

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Пляжи – это также общественное место

Наталья Гуменюк напомнила, что вручение повесток в Украине разрешено в любом общественном месте.

Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Совершенно не исключено, что и там тоже,

– объяснила она.

Также Гуменюк подчеркнула, что повестка – это не способ наказать человека. Уведомления проводятся в тех местах, где есть военнообязанные граждане.

В апреле 2023 года Наталья Гуменюк прокомментировала ход мобилизации в Украине. Она отметила, что Украина должна пополнять мобилизационный ресурс из-за потерь на войне.

Гуменюк призвала граждан с пониманием относиться к процессу выдачи повесток, в частности, в общественных местах. Кроме того, она сказала, что Украине катастрофически нужно пополнять резервы.

Правительство изменило правила вручения повесток

В апреле 2023 года Кабмин разрешил вручать повестки независимо от места пребывания на военном учете и места постоянной регистрации.

Постановление Кабмина вносит существенные изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кабмин фактически расширил полномочия ТЦК и СП.

Согласно новым правилам, ТЦК и СП в соответствии с возложенными на них задачами осуществляют меры оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки) на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их нахождение на военном учете).