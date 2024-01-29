Не должны искать на улице: Зеленский осудил "силовые" методы ТЦК и анонсировал более современные

Президент Владимир Зеленский считает, что "очень неправильно", когда представители ТЦК ищут военнообязанных на улицах и иногда задерживают силой.

Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ARD. По его словам, новый законопроект о мобилизации должен сделать невозможными такие ситуации.

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Очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, не приходившие к военкоматам. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были честны. Такие случаи есть, но это совершенно неправильно, они не должны этого делать,

– подчеркнул президент.

По словам Зеленского, он попросил военных и депутатов, чтобы в новом законопроекте о мобилизации сделать невозможным "шансы ТЦК ходить по улицам".

В частности, президент заметил, что сейчас есть возможности применения диджитал-формата, ведь "мы живем во время цифровизации" и мы очень цифровизированная страна, следовательно, нет проблем решить вопрос мобилизации современно.

К слову, вчера, 28 января Минобороны заявило, что проводит незапланированные проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки По словам министра обороны Умерова, есть "много нарушений".

Новый закон о мобилизации: главное