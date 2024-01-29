Не должны искать на улице: Зеленский осудил "силовые" методы ТЦК и анонсировал более современные
Президент Владимир Зеленский считает, что "очень неправильно", когда представители ТЦК ищут военнообязанных на улицах и иногда задерживают силой.
Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ARD. По его словам, новый законопроект о мобилизации должен сделать невозможными такие ситуации.
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Очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, не приходившие к военкоматам. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были честны. Такие случаи есть, но это совершенно неправильно, они не должны этого делать,
– подчеркнул президент.
По словам Зеленского, он попросил военных и депутатов, чтобы в новом законопроекте о мобилизации сделать невозможным "шансы ТЦК ходить по улицам".
В частности, президент заметил, что сейчас есть возможности применения диджитал-формата, ведь "мы живем во время цифровизации" и мы очень цифровизированная страна, следовательно, нет проблем решить вопрос мобилизации современно.
К слову, вчера, 28 января Минобороны заявило, что проводит незапланированные проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки По словам министра обороны Умерова, есть "много нарушений".
Новый закон о мобилизации: главное
- Законопроект о мобилизации был отозван и отправлен на доработку. Главное условие– он не должен противоречить Конституции и нарушать права человека.
- Известно, что в новом законопроекте вероятнее всего не будет нормы о мобилизации инвалидов III группы.
- Также в предыдущей версии законопроекта предлагалось снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет., внести изменения в вопросе отсрочки, увольнения и военной подготовки, а также срочной службы.